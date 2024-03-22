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Котова Фекла Ларионова

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

26.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ларион ?

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.11.1831

Муж: Котов Никифор Марков

Рождение ребёнка
29.10.1837

Сын: Котов Павел Никифоров

Отец ребёнка: Котов Никифор Марков

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Котов Никифор Марков

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1847

Сын: Котов Родион Никифоров

Отец ребёнка: Котов Никифор Марков

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
26.07.1848
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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