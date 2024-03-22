Котова Фекла Ларионова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти26.07.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ларион ?
Бракосочетание
08.11.1831
Муж: Котов Никифор Марков
Рождение ребёнка
29.10.1837
Отец ребёнка: Котов Никифор Марков
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Котов Никифор Марков
Рождение ребёнка
11.04.1847
Отец ребёнка: Котов Никифор Марков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1848