Плехова Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехова Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1894

Дочь: Пирожкова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович

Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: Плехова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович

Рождение ребёнка
24.08.1899

Сын: Плехов Александр Степанович

Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович

Рождение ребёнка
?.02.1903

Сын: Плехов Василий Степанович

Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехов Степан Семенович

Смерть
1930
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