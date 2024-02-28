Плехова Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1894
Дочь: Пирожкова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: Плехова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович
Рождение ребёнка
24.08.1899
Сын: Плехов Александр Степанович
Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович
Рождение ребёнка
?.02.1903
Сын: Плехов Василий Степанович
Отец ребёнка: Плехов Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930