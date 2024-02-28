Плехов Степан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1875
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1875
Отец: Плехов Семен Иванович
Мать: Плехова Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
15.12.1894
Дочь: Пирожкова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: Плехова Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
24.08.1899
Сын: Плехов Александр Степанович
Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
?.02.1903
Сын: Плехов Василий Степанович
Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
04.04.1906
Дочь: Николаева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ершова Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плехова Анна Даниловна
Смерть
1941