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Плехов Степан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1875

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1875

Отец: Плехов Семен Иванович

Мать: Плехова Евфимия Павловна

Рождение ребёнка
15.12.1894

Дочь: Пирожкова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: Плехова Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
24.08.1899

Сын: Плехов Александр Степанович

Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
?.02.1903

Сын: Плехов Василий Степанович

Мать ребёнка: Плехова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
04.04.1906

Дочь: Николаева Ирина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ершова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плехова Анна Даниловна

Смерть
1941
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