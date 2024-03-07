Плехов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1903
Отец: Плехов Степан Семенович
Мать: Плехова Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Плехов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
?.04.1946
Сын: Плехов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно