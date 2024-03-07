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Плехов Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1903

Отец: Плехов Степан Семенович

Мать: Плехова Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плехова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Плехов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Плехов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Плехов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
?.04.1946

Сын: Плехов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Плехова Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно

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