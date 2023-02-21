Миннихаят Батыршина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннихаят Батыршина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Батырша Бикмухаметов

Мать: Фарзизямал

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