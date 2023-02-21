Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Миннихаят Батыршина
Миннихаят Батыршина
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Пол
Женский
Отец
Батырша Бикмухаметов
1820 г.р.
Мать
Фарзизямал
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Батырша Бикмухаметов
Мать:
Фарзизямал
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия