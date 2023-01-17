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Батырша Бикмухаметов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бикмухамет Бикбовов

Мать: Балтай Халитова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тимерша Батыршин

Мать ребёнка: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Файруша Батыршин

Мать ребёнка: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хабибзямал Батыршина

Мать ребёнка: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Асхапзямал Батыршина

Мать ребёнка: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Батыршин Габбас Батыршович

Мать ребёнка: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Батыршин Гильфанитдин Батыршович

Мать ребёнка: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шамсиямал Батыршина

Мать ребёнка: Фарзизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Миннихаят Батыршина

Мать ребёнка: Фарзизямал

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хупниса Батыршина

Мать ребёнка: Фарзизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Батыршин Муллахмет Батыршович

Мать ребёнка: Фарзизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фарзизямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залиха Ибраева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильбизямал Батыршина

Мать ребёнка: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залиха Ибраева

Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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