Батырша Бикмухаметов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Бикмухамет Бикбовов
Мать: Балтай Халитова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тимерша Батыршин
Мать ребёнка: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Файруша Батыршин
Мать ребёнка: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хабибзямал Батыршина
Мать ребёнка: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Асхапзямал Батыршина
Мать ребёнка: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1861
Сын: Батыршин Габбас Батыршович
Мать ребёнка: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Батыршин Гильфанитдин Батыршович
Мать ребёнка: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шамсиямал Батыршина
Мать ребёнка: Фарзизямал
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Миннихаят Батыршина
Мать ребёнка: Фарзизямал
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хупниса Батыршина
Мать ребёнка: Фарзизямал
Рождение ребёнка
1886
Сын: Батыршин Муллахмет Батыршович
Мать ребёнка: Фарзизямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фарзизямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильбизямал Батыршина
Мать ребёнка: Залиха Ибраева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залиха Ибраева
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно