Фарзизямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарзизямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шамсиямал Батыршина

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Миннихаят Батыршина

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хупниса Батыршина

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Батыршин Муллахмет Батыршович

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батырша Бикмухаметов

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