Фарзизямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шамсиямал Батыршина
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Миннихаят Батыршина
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хупниса Батыршина
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Батыршин Муллахмет Батыршович
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батырша Бикмухаметов