Сутягин Савва Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти29.06.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
Около 1791
Рождение ребёнка
07.12.1801
Дочь: Анна Саввова
Рождение ребёнка
07.02.1805
Дочь: Комарская Агафия Саввина
Рождение ребёнка
17.08.1810
Дочь: Чистякова Васса Саввина
Рождение ребёнка
17.08.1810
Сын: Сутягин Лупп Саввин
Смерть
29.06.1832
Причина смерти: от горячки