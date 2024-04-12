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Сутягин Савва Васильев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

29.06.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Сутягин Василий Иванов

Мать: Сутягина Татьяна Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сутягин Гордий Саввин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1801

Дочь: Анна Саввова

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1805

Дочь: Комарская Агафия Саввина

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1810

Дочь: Чистякова Васса Саввина

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1810

Сын: Сутягин Лупп Саввин

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
29.06.1832
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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