Сутягина (Сутягина) Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Сутягина) Татьяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

11.03.1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Сутягин Василий Васильев

Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Сутягин Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Сутягин Савва Васильев

Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутягин Василий Иванов

Смерть
11.03.1826
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости