Сутягина (Сутягина) Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти11.03.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Сутягин Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Сутягин Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1826
Причина смерти: от престарелости