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Сутягин Василий Иванов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

25.01.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Сутягин Иван Ильин

Мать: Сутягина Анна иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Сутягин Василий Васильев

Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Сутягин Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Сутягин Савва Васильев

Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутягина Татьяна Григорьева

Смерть
25.01.1828
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: удушьем
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