Сутягин Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти25.01.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Сутягин Иван Ильин
Мать: Сутягина Анна иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Сутягин Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Сутягина Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1828
Причина смерти: удушьем