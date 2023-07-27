Сутягин Гордий Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Сутягин Савва Васильев
Бракосочетание
22.05.1819
Жена: Сутягина Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1819
Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1821
Дочь: Агафия Гордиева
Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
28.04.1822
Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1824
Дочь: Агрипина Гордиева
Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
07.10.1826
Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1828
Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова
Смерть
Неизвестно