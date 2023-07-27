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Сутягин Гордий Саввин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Сутягин Савва Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1819

Жена: Сутягина Пелагия Иванова

Рождение ребёнка
15.08.1819

Сын: Сутягин Диомид Гордиев

Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1821

Дочь: Агафия Гордиева

Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1822

Сын: Сутягин Савва Гордиев

Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1824

Дочь: Агрипина Гордиева

Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1826

Сын: Сутягин Сергий Гордиев

Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1828

Сын: Сутягин Козма Гордиев

Мать ребёнка: Сутягина Пелагия Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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