Сутягина (Шаламова) Пелагия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягина (Шаламова) Пелагия Иванова

Сутягина (Шаламова) Пелагия Иванова

avatar

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

01.04.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Шаламов Иван Афанасьев

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1819

Муж: Сутягин Гордий Саввин

Рождение ребёнка
15.08.1819

Сын: Сутягин Диомид Гордиев

Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1821

Дочь: Агафия Гордиева

Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1822

Сын: Сутягин Савва Гордиев

Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1824

Дочь: Агрипина Гордиева

Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1826

Сын: Сутягин Сергий Гордиев

Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1828

Сын: Сутягин Козма Гордиев

Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
01.04.1836
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от кори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close