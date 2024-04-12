Сутягина (Шаламова) Пелагия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти01.04.1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Шаламов Иван Афанасьев
Бракосочетание
22.05.1819
Рождение ребёнка
15.08.1819
Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин
Рождение ребёнка
06.02.1821
Дочь: Агафия Гордиева
Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин
Рождение ребёнка
28.04.1822
Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин
Рождение ребёнка
20.06.1824
Дочь: Агрипина Гордиева
Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин
Рождение ребёнка
07.10.1826
Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин
Рождение ребёнка
30.10.1828
Отец ребёнка: Сутягин Гордий Саввин
Смерть
01.04.1836
Причина смерти: от кори