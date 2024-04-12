Комарская (Сутягина) Агафия Саввина
Место рождения
Дата рождения07.02.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1805
Отец: Сутягин Савва Васильев
Бракосочетание
04.05.1826
Рождение ребёнка
29.01.1827
Сын: Комарской Лаврентий Димитриев
Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
07.03.1830
Дочь: Дария Димитриева
Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1834
Дочь: Наталья Димитриева
Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
02.02.1838
Дочь: Анна Димитриева
Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев
Смерть
Неизвестно