Комарская (Сутягина) Агафия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарская (Сутягина) Агафия Саввина

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.02.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1805

Отец: Сутягин Савва Васильев

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.05.1826

Муж: Комарской Димитрий Тимофеев

Рождение ребёнка
29.01.1827

Сын: Комарской Лаврентий Димитриев

Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1830

Дочь: Дария Димитриева

Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1834

Дочь: Наталья Димитриева

Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев

Рождение ребёнка
02.02.1838

Дочь: Анна Димитриева

Отец ребёнка: Комарской Димитрий Тимофеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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