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(Климова) Александра Прохоровна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.01.1877 ст.

Дата смерти

22.08.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877 ст.

Отец: Климов Прохор Михайлович

Мать: Климова Милодора Ивановна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#355
Крещение
12.01.1877 ст.
д. Юркино - крестьянская жена Акилина Федоровна Климова
Смерть
22.08.1877 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 7 ОТ КОРИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#42

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