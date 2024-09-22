(Климова) Александра Прохоровна
Место рождения
Дата рождения10.01.1877 ст.
Дата смерти22.08.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877 ст.
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#355
Крещение
12.01.1877 ст.
д. Юркино - крестьянская жена Акилина Федоровна Климова
Смерть
22.08.1877 ст.
Запись № 7 ОТ КОРИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#42