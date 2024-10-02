Климова Милодора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.
Отец: Дьячок Иван Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#217 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - Стефан и Хрисанф Михайловичи Климовы по невесте - д. Юркино - Роман Игнатьевич Климов, Тотемский... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1874 ст.
Сын: Климов Александр Прохорович
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 6 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#266
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.
Дочь: (Климова) Александра Прохоровна
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#355
Рождение ребёнка
01.07.1878 ст.
Сын: Климов Афанасий Прохорович
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#52
Рождение ребёнка
17.08.1879 ст.
Сын: Климов Александр Прохорович
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#14
Рождение ребёнка
27.07.1882 ст.
Дочь: (Климова) Анфиса Прохоровна
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 18 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#133
Рождение ребёнка
15.08.1883 ст.
Дочь: (Климова) Наталья Прохоровна
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 91 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#91
Рождение ребёнка
25.03.1890 ст.
Дочь: (Климова) Марья Прохоровна
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 6 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#52
Рождение ребёнка
21.05.1893 ст.
Дочь: (Климова) Павла Прохоровна
Отец ребёнка: Климов Прохор Михайлович
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#288
Смерть
Неизвестно