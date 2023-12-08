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Федор Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1881 ст.

Отец: Константин Прокофьев

Мать: Марья Иванова

Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
08.05.1907

Дочь: Воробьева Иринья Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садиков Николай Федорович

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Смерть
Неизвестно
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