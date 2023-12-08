Федор Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1881 ст.
Отец: Константин Прокофьев
Мать: Марья Иванова
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Жена: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
08.05.1907
Дочь: Воробьева Иринья Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садиков Николай Федорович
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Смерть
Неизвестно