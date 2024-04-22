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Ирина Семенова

Место рождения

Плотники, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.05.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1879 ст.

Отец: Семен Никитин

Мать: Матрона Семенова

Плотники, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: Федор Константинов

Рождение ребёнка
08.05.1907

Дочь: Воробьева Иринья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Константинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня

Отец ребёнка: Федор Константинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садиков Николай Федорович

Отец ребёнка: Федор Константинов

Смерть
Неизвестно
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