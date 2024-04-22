Ирина Семенова
Место рождения
Дата рождения05.05.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1879 ст.
Отец: Семен Никитин
Мать: Матрона Семенова
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Муж: Федор Константинов
Рождение ребёнка
08.05.1907
Дочь: Воробьева Иринья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня
Отец ребёнка: Федор Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садиков Николай Федорович
Отец ребёнка: Федор Константинов
Смерть
Неизвестно