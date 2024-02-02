Константин Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1881 ст.

Сын: Федор Константинов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Константинова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Константинова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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