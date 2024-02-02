Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
01.06.1881 ст.
Сын: Федор Константинов
Отец ребёнка: Константин Прокофьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Константинова
Отец ребёнка: Константин Прокофьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Константинова
Отец ребёнка: Константин Прокофьев
Смерть
Неизвестно