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Шрубок Сергей Фёдоровь

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1798

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Шрубок Фёдор Николаевич

Мать: Шрубок (Шрубок) Хадора

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ходыко (Шрубок) Феврония Сергеева

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Шрубок) Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шрубок Илья Сергеев

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шрубок Ничипор Сергеев

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Жданок (Шрубок) Наталия Сергеева

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шрубок Никита Сергеев

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шрубок Семён Сергеевич

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Шрубок) Мелания Сергеева

Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева

Смерть
1852

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