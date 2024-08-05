Шрубок Сергей Фёдоровь
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1798
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Шрубок Фёдор Николаевич
Мать: Шрубок (Шрубок) Хадора
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ходыко (Шрубок) Феврония Сергеева
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Шрубок) Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шрубок Илья Сергеев
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Жданок (Шрубок) Наталия Сергеева
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Шрубок) Мелания Сергеева
Мать ребёнка: (Шрубок) Екатерина Андреева