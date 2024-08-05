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(Шрубок) Екатерина Андреева

Место рождения

Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1799

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ходыко (Шрубок) Феврония Сергеева

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Шрубок) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шрубок Илья Сергеев

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шрубок Ничипор Сергеев

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Жданок (Шрубок) Наталия Сергеева

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шрубок Никита Сергеев

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шрубок Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Шрубок) Мелания Сергеева

Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь

Смерть
1854

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