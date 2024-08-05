(Шрубок) Екатерина Андреева
Место рожденияПережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1799
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ходыко (Шрубок) Феврония Сергеева
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Шрубок) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шрубок Илья Сергеев
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Жданок (Шрубок) Наталия Сергеева
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Шрубок) Мелания Сергеева
Отец ребёнка: Шрубок Сергей Фёдоровь