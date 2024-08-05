Шрубок Илья Сергеев
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1829
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Шрубок) Устиния Ильина
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
25.11.1859
Дочь: (Шрубок) Мария Ильина
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Шрубок) Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Шрубок) Матрона Ильина
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шрубок Моисей Ильин
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Шрубок) Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шрубок Михаил Ильин
Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева