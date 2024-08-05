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Шрубок Илья Сергеев

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1829

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шрубок Сергей Фёдоровь

Мать: (Шрубок) Екатерина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Шрубок) Устиния Ильина

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
25.11.1859

Дочь: (Шрубок) Мария Ильина

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Шрубок) Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шрубок Григорий Ильин

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Шрубок) Матрона Ильина

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шрубок Моисей Ильин

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Шрубок) Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шрубок Михаил Ильин

Мать ребёнка: Шрубок (Шрубок) Анастасия Андреева

Смерть
1883

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