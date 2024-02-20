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Золото Георгий Кирьяновия

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1905

Жена: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
13.05.1906

Сын: Золото Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-159,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-160.
Рождение ребёнка
23.07.1907

Сын: Золото Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-24,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-25
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Золото Афанасий Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-93,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-94
Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Золото Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-38,зап.-120,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр=242
Рождение ребёнка
21.04.1912

Дочь: Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-18,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-19.
Рождение ребёнка
17.09.1913

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская Церковь,м/к-1913г.лист-102,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр- 103
Смерть
Неизвестно
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