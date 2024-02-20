(Золото) Надежда Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения17.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская Церковь,м/к-1913г.лист-102,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр- 103
Крещение
30.09.1913
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-103,м/к-1913г.лист-102,зап.-71 | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Василий Михайлович Сарбаш и Мария Яковлевна Сарбаш.
Смерть
Неизвестно