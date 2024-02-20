(Золото) Ольга Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения21.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-18,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-19.
Крещение
22.04.1912
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-213 кадр-19,м/к-1912г.лист-18,зап.-39 | Восприемники: Новокаракубский поселянин-Михаил Остиевич Сарбаш и поселянка с. Староко Керменчика-Мария Георгиевна Пинозова
Смерть
Неизвестно