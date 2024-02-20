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(Золото) Ольга Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

21.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912

Отец: Золото Георгий Кирьяновия

Мать: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-18,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-19.
Крещение
22.04.1912
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-213 кадр-19,м/к-1912г.лист-18,зап.-39 | Восприемники: Новокаракубский поселянин-Михаил Остиевич Сарбаш и поселянка с. Староко Керменчика-Мария Георгиевна Пинозова
Смерть
Неизвестно
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