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Золото Владимир Георгиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

14.10.1910

Дата смерти

01.10.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910

Отец: Золото Георгий Кирьяновия

Мать: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-38,зап.-120,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр=242
Крещение
16.10.1910
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-242,м/к-1910г.лист-38,зап.-120 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Михаила Сарбаша сын - Антоний и дочь его Сусания
Похороны
01.10.1936
Не известно
Смерть
01.10.1938
Причина смерти: Репрессирован | Золото Владимир Георгиевич (1910) Дата рождения: 1910 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: начальное Партийность: беспарти... Показать все
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