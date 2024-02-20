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Золото Илья Георгиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

23.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1907

Отец: Золото Георгий Кирьяновия

Мать: Золото Кириакия Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-24,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-25
Крещение
24.07.1907
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-25,м/к-1907г.лист-24,зап.-51. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Михаила Сарбаша -сын Антоний и жена его - Наталья Борисовна
Смерть
Неизвестно
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