Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Кислицына (Рябова) Марфа (Мария)
Отец ребёнка: Рябов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Рябова) Елизавета
Отец ребёнка: Рябов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Рябова) Пелагея
Отец ребёнка: Рябов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Рябова) Дарья
Отец ребёнка: Рябов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Салангина (Рябов) Анна
Отец ребёнка: Рябов Василий Савельевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно