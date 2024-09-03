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Рябов Василий Савельевич

Место рождения

д. Сосняшки-Починок

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
подрядчик
Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Кислицына (Рябова) Марфа (Мария)

Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Рябова) Елизавета

Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Рябова) Пелагея

Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Рябова) Дарья

Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Салангина (Рябов) Анна

Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно

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