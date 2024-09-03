Рябов Василий Савельевич
Место рожденияд. Сосняшки-Починок
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подрядчик
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Кислицына (Рябова) Марфа (Мария)
Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Рябова) Елизавета
Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Рябова) Пелагея
Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Рябова) Дарья
Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Салангина (Рябов) Анна
Мать ребёнка: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно