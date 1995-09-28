Кислицына (Рябова) Марфа (Мария)
Место рожденияд. Сосняшки-Починок
Дата рождения01.07.1901
Дата смерти28.09.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901
Работа или профессия
Неизвестно
старший продавец, заведующая магазином
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислицын Василий
Рождение ребёнка
02.10.1923
Сын: Кислицын Виктор
Отец ребёнка: Кислицын Василий
Работа или профессия
С 1937
продавец в г. Кирове
Смерть
28.09.1995
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости