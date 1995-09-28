Кислицына (Рябова) Марфа (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Рябова) Марфа (Мария)

Место рождения

д. Сосняшки-Починок

Дата рождения

01.07.1901

Дата смерти

28.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901

Отец: Рябов Василий Савельевич

Мать: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
старший продавец, заведующая магазином
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Василий

Рождение ребёнка
02.10.1923

Сын: Кислицын Виктор

Отец ребёнка: Кислицын Василий

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 1937
продавец в г. Кирове
Смерть
28.09.1995
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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