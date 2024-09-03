Салангина (Рябов) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салангина (Рябов) Анна

Место рождения

д. Сосняшки-Починок

Дата рождения

07.10.1911

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1911

Отец: Рябов Василий Савельевич

Мать: Рябова (Рябова) Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
санитарка
Образование
Неизвестно
1 класс
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Салангина) Галина

Отец ребёнка: Салангина Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салангина Геня

Отец ребёнка: Салангина Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салангина Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Салангина) Нина

Отец ребёнка: Салангина Николай Алексеевич

Смерть
2002

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