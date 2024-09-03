Салангина (Рябов) Анна
Место рожденияд. Сосняшки-Починок
Дата рождения07.10.1911
Дата смерти2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1911
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка
Образование
Неизвестно
1 класс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Салангина) Галина
Отец ребёнка: Салангина Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салангина Геня
Отец ребёнка: Салангина Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Салангина) Нина
Отец ребёнка: Салангина Николай Алексеевич
Смерть
2002