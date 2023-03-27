Добромыслов (Беляева) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добромыслов (Беляева) Павла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1840

Отец: Беляев Иоанн Яковлевич

Мать: Беляева Устина Ивановна

Крещение
11.02.1840
Рождение ребёнка
25.05.1859

Сын: Добромыслов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Добромыслов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: Аполлинария Алексеевна

Отец ребёнка: Добромыслов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Добромыслов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добромыслов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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