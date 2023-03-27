Добромыслов (Беляева) Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1840
Отец: Беляев Иоанн Яковлевич
Мать: Беляева Устина Ивановна
Крещение
11.02.1840
Рождение ребёнка
25.05.1859
Сын: Добромыслов Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Добромыслов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: Аполлинария Алексеевна
Отец ребёнка: Добромыслов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Добромыслов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно