Беляева (Беляев) Устина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Беляев) Устина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1838

Сын: Беляев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

село Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1840

Дочь: Добромыслов Павла Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Беляев Александр Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
18.05.1846

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
17.02.1850

Сын: Беляев Федор Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
22.07.1853

Сын: Беляев Иван Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
18.08.1855

Дочь: Ильинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич

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