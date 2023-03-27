Беляева (Беляев) Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
21.01.1838
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич
село Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1840
Дочь: Добромыслов Павла Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Беляев Александр Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
18.05.1846
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1850
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1853
Сын: Беляев Иван Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
18.08.1855
Дочь: Ильинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иоанн Яковлевич