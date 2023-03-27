Беляев Иоанн Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти07.04.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Беляев Яков
Рождение ребёнка
21.01.1838
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
село Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1840
Дочь: Добромыслов Павла Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Беляев Александр Иванович
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1846
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1850
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1853
Сын: Беляев Иван Иванович
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1855
Дочь: Ильинская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна
Смерть
07.04.1857