Беляев Иоанн Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Иоанн Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

07.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Беляев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1838

Сын: Беляев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

село Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1840

Дочь: Добромыслов Павла Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Беляев Александр Иванович

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1846

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1850

Сын: Беляев Федор Иванович

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1853

Сын: Беляев Иван Иванович

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1855

Дочь: Ильинская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Устина Ивановна

Смерть
07.04.1857
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