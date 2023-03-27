Добромыслов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1859
Сын: Добромыслов Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Добромыслов Павла Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: Аполлинария Алексеевна
Мать ребёнка: Добромыслов Павла Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Добромыслов Павла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Николаевской Никольской церкви Кирилловского уезда
Смерть
Неизвестно