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Добромыслов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1859

Сын: Добромыслов Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Добромыслов Павла Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: Аполлинария Алексеевна

Мать ребёнка: Добромыслов Павла Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Добромыслов Павла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добромыслов Павла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Николаевской Никольской церкви Кирилловского уезда
Смерть
Неизвестно
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