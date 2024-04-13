Степичева Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1903
Дата смерти17.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1925
Дочь: Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.03.1928
Сын: Степичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович
Рождение ребёнка
11.04.1930
Сын: Степичев Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович
Рождение ребёнка
23.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Козлова (Степичева) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович
Рождение ребёнка
22.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович
Смерть
17.12.1988