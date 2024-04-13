Степичева Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепичева Ксения Семеновна

Степичева Ксения Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1903

Дата смерти

17.12.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степичев Василий Егорович

Рождение ребёнка
05.06.1925

Дочь: Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Степичев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович

Рождение ребёнка
11.04.1930

Сын: Степичев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович

Рождение ребёнка
23.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович

Рождение ребёнка
20.03.1939

Дочь: Козлова (Степичева) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович

Рождение ребёнка
22.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Василий Егорович

Смерть
17.12.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.