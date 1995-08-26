Степичев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степичев Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1928

Дата смерти

26.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1928

Отец: Степичев Василий Егорович

Мать: Степичева Ксения Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник | Место работы: электростанция | Должность: начальник
Работа или профессия
Неизвестно
электромеханик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
01.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна

Смерть
26.08.1995

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