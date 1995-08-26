Степичев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1928
Дата смерти26.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
начальник | Место работы: электростанция | Должность: начальник
Работа или профессия
Неизвестно
электромеханик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна
Смерть
26.08.1995