Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна

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Место рождения

Россия, Архангельская область, Елецкий район, деревня Тегра

Дата рождения

05.06.1925

Дата смерти

20.11.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1903 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925

Отец: не указан

Мать: Степичева Ксения Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степичев Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич

Смерть
20.11.2007

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