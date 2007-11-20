Степичева (Антуфьева) Клавдия Александровна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Елецкий район, деревня Тегра
Дата рождения05.06.1925
Дата смерти20.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Николай Васильевич
Смерть
20.11.2007