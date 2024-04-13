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Степичев Василий Егорович

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Место рождения

Россия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово

Дата рождения

25.06.1886

Дата смерти

07.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1886

Отец: Степичев Егор Васильевич

Мать: Степичева Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степичева Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Степичев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
11.04.1930

Сын: Степичев Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
23.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
20.03.1939

Дочь: Козлова (Степичева) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
22.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна

Смерть
07.12.1951

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