Степичев Василий Егорович
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово
Дата рождения25.06.1886
Дата смерти07.12.1951
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1928
Сын: Степичев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
11.04.1930
Сын: Степичев Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
23.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Козлова (Степичева) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
22.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степичева Ксения Семеновна
Смерть
07.12.1951