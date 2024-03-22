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Черкашин Павел Иванов

Место рождения

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.01.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1845 ст.

Отец: Черкашин Иван Авдеев

Мать: Черкашина Матрёна Корнеева

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.01.1845 ст.
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1864 ст.

Жена: Черкашина Евдокия Михайловна

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху - государственные крестьяне села Логачевки Николай Михайлов и Антон Лепяхов Поручители по невесте - [государственные крестьяне] села Павло-Антоновки Захар Фёдоров и Филипп Авдиев
Рождение ребёнка
09.09.1866 ст.

Сын: Черкашин Сергей Павлов

Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №84, стр. 139 - записан под фамилией Назаров. Все претензии к тому, кто записывал ¯\_(ツ)_/¯
Рождение ребёнка
15.09.1867 ст.

Дочь: Семёнова Вера Павловна

Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.

Сын: Черкашин Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Черкашин Иван Павлович

Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Черкашин Михаил Павлов

Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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