Черкашин Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения09.01.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
09.01.1845 ст.
Отец: Черкашин Иван Авдеев
Крещение
11.01.1845 ст.
Бракосочетание
08.11.1864 ст.
Поручители по жениху - государственные крестьяне села Логачевки Николай Михайлов и Антон Лепяхов Поручители по невесте - [государственные крестьяне] села Павло-Антоновки Захар Фёдоров и Филипп Авдиев
Рождение ребёнка
09.09.1866 ст.
Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна
ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №84, стр. 139 - записан под фамилией Назаров. Все претензии к тому, кто записывал ¯\_(ツ)_/¯
Рождение ребёнка
15.09.1867 ст.
Дочь: Семёнова Вера Павловна
Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.
Сын: Черкашин Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно