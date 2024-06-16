Черкашина (Бантюкова) Матрёна Корнеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Бантюков Корней Сафонов
Мать: Бантюкова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев
Рождение ребёнка
03.01.1844 ст.
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев
Рождение ребёнка
09.01.1845 ст.
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев
Рождение ребёнка
12.01.1851 ст.
Дочь: (Черкашенина) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев
Рождение ребёнка
11.04.1854 ст.
Сын: Черкашин (Черкашенин) Иван Иванов
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №14, дело №85, стр. 13
Смерть
Неизвестно