Черкашина (Бантюкова) Матрёна Корнеева Около 1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкашина (Бантюкова) Матрёна Корнеева

Место рождения

Цыгановка, Панковская волость, Старооскольский уезд

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Бантюков Корней Сафонов

Мать: Бантюкова Аксинья

Цыгановка, Панковская волость, Старооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Черкашин Анисим Иванов

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1844 ст.

Сын: Черкашин Василий Иванов

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1845 ст.

Сын: Черкашин Павел Иванов

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.01.1851 ст.

Дочь: (Черкашенина) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.04.1854 ст.

Сын: Черкашин (Черкашенин) Иван Иванов

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Иван Авдеев

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №14, дело №85, стр. 13
Смерть
Неизвестно
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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