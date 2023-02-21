Черкашин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашин Иван Павлович

Черкашин Иван Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1948 и 1951

Жена: Черкашина Мария Ивановна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Николай Иванович

Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close