Черкашин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1948 и 1951
Жена: Черкашина Мария Ивановна
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Николай Иванович
Мать ребёнка: Черкашина Евдокия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно