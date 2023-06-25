Горячий Иван Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорячий Иван Нестерович

Горячий Иван Нестерович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячая Лукерья Васильевна

Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Жена: Горячая Анисья Тимофеевна

Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1877 ст.

Дочь: Горячая Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1881 ст.

Дочь: Горячая Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1884 ст.

Сын: Горячий Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1886 ст.

Дочь: Позднякова (Горячая) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1890 ст.

Дочь: Горячая Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1894 ст.

Сын: Горячий Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.