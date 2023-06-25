Горячая Анисья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1877 ст.
Дочь: Горячая Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович
Рождение ребёнка
01.01.1881 ст.
Дочь: Горячая Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович
Рождение ребёнка
12.02.1884 ст.
Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович
Рождение ребёнка
04.12.1886 ст.
Дочь: Позднякова (Горячая) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович
Рождение ребёнка
04.03.1890 ст.
Дочь: Горячая Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович
Рождение ребёнка
12.12.1894 ст.
Сын: Горячий Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович
Смерть
Неизвестно