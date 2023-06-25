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Горячая Анисья Тимофеевна

Место рождения

Богородицкий-Угол, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицкий-Угол, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Муж: Горячий Иван Нестерович

Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1877 ст.

Дочь: Горячая Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1881 ст.

Дочь: Горячая Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1884 ст.

Сын: Горячий Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1886 ст.

Дочь: Позднякова (Горячая) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1890 ст.

Дочь: Горячая Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1894 ст.

Сын: Горячий Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Горячий Иван Нестерович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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