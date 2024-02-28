Позднякова (Горячая) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.12.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1886 ст.
Отец: Горячий Иван Нестерович
Бракосочетание
20.01.1908 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1914 ст.
Дочь: Метлова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Поздняков Павел Михайлович
Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно