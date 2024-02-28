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Позднякова (Горячая) Варвара Ивановна

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.12.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1886 ст.

Отец: Горячий Иван Нестерович

Мать: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1908 ст.

Муж: Поздняков Павел Михайлович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1914 ст.

Дочь: Метлова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Поздняков Павел Михайлович

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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