Горячий Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорячий Алексей Иванович

Горячий Алексей Иванович

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884 ст.

Отец: Горячий Иван Нестерович

Мать: Горячая Анисья Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячая Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.

Сын: Горячий Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Горячая Мария Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.

Сын: Горячий Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Горячая Мария Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.

Дочь: Горячая Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Горячая Мария Тимофеевна

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.