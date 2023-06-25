Горячий Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884 ст.
Отец: Горячий Иван Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячая Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Горячая Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.
Сын: Горячий Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Горячая Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.
Дочь: Горячая Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Горячая Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно