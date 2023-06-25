Горячая Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Горячий Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.
Сын: Горячий Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Горячий Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.
Дочь: Горячая Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Горячий Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно