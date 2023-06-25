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Горячая Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячий Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.

Сын: Горячий Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Горячий Алексей Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.

Сын: Горячий Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Горячий Алексей Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.

Дочь: Горячая Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Горячий Алексей Иванович

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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