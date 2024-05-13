Богомолова (Сорокина) Валентина Павловна
Место рождения3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Дата рождения?.02.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1939
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно