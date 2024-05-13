Богомолова (Сорокина) Валентина Павловна ?.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Сорокина) Валентина Павловна

Место рождения

3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия

Дата рождения

?.02.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1939

Отец: Сорокин Павел Иванович

Мать: Сорокина Агафья Григорьевна

3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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