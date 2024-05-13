Сорокина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.02.1933
Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
?.02.1939
Дочь: Богомолова (Сорокина) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
?.08.1943
Дочь: (Сорокина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Сорокина) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
?.05.1948
Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
Неизвестно