Сорокина Агафья Григорьевна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.02.1933

Сын: Сорокин Виталий Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович

3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
?.02.1939

Дочь: Богомолова (Сорокина) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович

3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
?.08.1943

Дочь: (Сорокина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович

3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Сорокина) Лидия Павловна

Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович

3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
?.05.1948

Сын: Сорокин Серафим Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Иванович

3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
Неизвестно

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