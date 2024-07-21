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Сургучев Виктор Данилович

Место рождения

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сургучев Данил Петрович

Мать: Сургучева Дарья Ивановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Викторовна

Мать ребёнка: Сургучева Александра Николаевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сургучева Александра Николаевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Сургучева Александра Николаевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Галина Викторовна

Мать ребёнка: Сургучева Александра Николаевна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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