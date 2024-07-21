Сургучев Виктор Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сургучев Данил Петрович
Мать: Сургучева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Викторовна
Мать ребёнка: Сургучева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Сургучева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Галина Викторовна
Мать ребёнка: Сургучева Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно